Körperverletzung: Haftstrafe auf Bewährung

Symbolfoto: Bänsch

Essen (ma). Wegen vorsätzlicher Körperverletzung in mehreren Fällen hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 34 Jahre alten Mann aus Essen zu neun Monaten Haft verurteilt. Weil der Angeklagte einer geregelten Arbeit nachgeht, wurde die Vollstreckung der Strafe noch zur Bewährung ausgesetzt. Hintergrund des Verfahrens waren Fälle häuslicher Gewalt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.