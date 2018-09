Randalierer verbringt die Nacht in der Zelle

Symbolfoto: dpa

Essen (mab). Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen einen 50-Jährigen aus Essen eingeleitet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, randalierte der Mann am Mittwochabend vor einem Wohnhaus am Nadorster Weg. Demnach schlug er gegen 22 Uhr zunächst eine Fensterscheibe ein. Dann ließ er seine Wut an einem Mercedes, der auf dem Grundstück parkte, aus.



Unklar ist, wie groß der entstandene Schaden ist – ebenso, was der Auslöser für die Randale gewesen ist. Fest steht aber: Der 50-Jährige war betrunken. Als die Polizisten am Nadorster Weg eintrafen, leistete er zunächst Widerstand. Es half nichts: Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Zur Ausnüchterung und um weitere mögliche Straftaten zu verhindern, musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Laut Polizei ergab der Test am Alcomaten einen Wert von 1,97 Promille.





Nächster Artikel aus Essen:

20.09.2018 | Lidia schwimmt, radelt und rennt zu den Medaillen