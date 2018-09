Lidia schwimmt, radelt und rennt zu den Medaillen

Erfolgreich: Die 17-jährige Essener Triathletin Lidia Hackmann sammelt Trophäen. Foto: spe

Essen (spe). Ihrer ohnehin schon umfangreichen Urkunden- und Medaillensammlung hat die Essener Triathletin Lidia Hackmann drei weitere Trophäen hinzugefügt. In Hannover holte sie sich in der Klasse Juniorinnen ebenso den ersten Platz wie in Holdorf beim Triathlon Heidesee (500 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad fahren und fünf Kilometer laufen) und beim 36. Riesenbecker Triathlon in Hörstel, wo sie erstmals auf der olympischen Distanz startete und sich den Sieg in der Altersklasse W Junioren sicherte.