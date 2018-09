„Bei uns fällt niemand durchs Raster“

Während des Berufsinformationstages an der Oberschule Essen gehen die Betriebe direkt auf den Nachwuchs zu

Werben um den Nachwuchs: Auch die Polizei informierte über ihre Ausbildungsangebote. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Während Schüler jüngst auf der OM-Jobmesse in Vechta zu den Ständen der Ausbildungsbetriebe pilgerten, geht die Oberschule Essen den umgekehrten Weg. Vertreter von 28 Firmen, Behörden und anderen öffentliche Einrichtungen kamen in die Klassen und stellten dort sich und ihr Angebot vor. Den Berufsinformationstag gibt es bereits seit vielen Jahren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.