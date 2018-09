Zum Schluss wird es nochmal hektisch

Unverzichtbar: Das Pfarrheim wird von vielen Vereinen und Gruppen genutzt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bevern. Die letzten Arbeiten sind getan. Nach gut halbjähriger Umbauphase stellt die Kirche in Bevern am Sonntag das frisch renovierte Pfarrheim vor. „Die Besucher werden einiges zu Bestaunen haben“, verspricht Stefan Koopmann, Provisor der Kirchengemeinde St. Bartholomäus.



Heller, freundlicher und auf heutige Bedürfnisse zugeschnitten haben Planer und Handwerker das 30 Jahre alte Gebäude. Der Kirchenausschuss hatte dafür eine eigene Planungsgruppe gebildet. Erneut mit im Boot war der bereits 1986 beteiligte Architekt Franz Moormann.