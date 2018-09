Übung: Gefahrgutzug bannt giftige Gase

150 Einsatzkräfte prben den Ernstfall

Sicherheit zählt: Die Einsatzkräfte trugen spezielle Schutzanzüge. Foto: th

Von Theo Hinrichs



Essen. Der Aufwand war immens: 150 Einsatzkräfte und 26 Fahrzeuge haben an einer Übung des Kreis-Gefahrgutzuges teilgenommen. Die Firma Miavit in Essen hatte dafür ihre Lagerhalle zur Verfügung gestellt. Der Gefahrgutzug setzt sich aus einer „Kerngruppe“ mit Sitz in Emstek unter der Leitung von Reinhard Vaske zusammen. Hinzu kommen weitere Kräfte aus den Feuerwehren Cloppenburg, Garrel, Friesoythe und Löningen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.