Ohne Führerschein: Zehn Monate Gefängnis

Symbolfoto: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Essen. Weil er mehrmals ohne gültige Fahrerlaubnis Auto gefahren ist, muss ein 35 Jahre alter Mann aus Essen für zehn Monate ins Gefängnis. Das Cloppenburger Amtsgericht sprach den Angeklagten gestern wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen schuldig. Der 35-Jährige war im September vorigen Jahres von der Polizei kontrolliert worden. Auf die Frage nach einem Führerschein hatte er den Beamten eine Fahrerlaubnis aus Kasachstan vorgelegt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.