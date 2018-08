Luft in Essen ist deutlich besser geworden

Gefahr aus dem Auspuff: Giftige Stickstoffdioxide liegen dort in erhöhter Konzentration vor, wo viel Verkehr ist. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Essen. Die Stickstoffdioxidbelastung im Essener Zentrum ist in den vergangenen sieben Jahren gesunken und liegt jetzt deutlich unter dem vorgeschriebenen Grenzwert. Zu diesem Schluss kommt das örtliche Bauamt und beruft sich dabei auf die aktuellen Verkehrszahlen. Grund für die Verringerung der Schadstoffbelastung ist in erster Linie die neue Ortsumgehung.



Im Mai hatte die Veröffentlichung des ersten landesweiten Luftschadstoff-Katasters in Essen für Aufregung gesorgt (MT berichtete). Es hatte für die Gemeinde einen Jahresmittelwert von 36 Mikrogramm pro Kubikmeter errechnet. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. „Wir waren überrascht", bekannte Bürgermeister Heiner Kreßmann am Montag im Planungsausschuss. Er wies allerdings darauf hin, dass nicht direkt vor Ort gemessen worden war. Die vom Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim erstellte Studie beruhe auf einer modellhaften Berechnung.