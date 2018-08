„Die Chemie muss stimmen“

„Profis im Ruhestand“ begleiten Lehrlinge durch die Ausbildung

Hilfreiche Begleitung: Salome Villalba und Jacqueline Möller (von rechts) berichten über ihre Erfahrungen mit „VerA“. Die beiden Auszubildenden werden in Essen von Wolfgang Hartke unterstützt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Essen. Vom Fleischgeschäft versteht Salome Villalba schon eine Menge. Die 28-Jährige ist Auszubildende bei Fleisch-Krone in Essen. Der Anfang war für die angehende Industriekauffrau aber alles andere als leicht. Denn die Kolumbianerin hatte Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Doch zu ihrem Glück gibt es Wolfgang Hartke. Der Cloppenburger nahm die junge Frau unter seine Fittiche. Hartke, der seinen Elektronikhandel vor ein paar Jahren an seinen Sohn übergeben hat, engagiert sich als ehrenamtlicher Ausbildungsbegleiter für das Projekt „VerA".