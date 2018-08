Sauenhalter denken an Ausstieg

Umfrage: Vor allem kleinere Betriebe kommen mit Auflagen nicht mehr zurecht

Bleibt Optimist: Sauenhalter René Roberg hofft, dass der Gesetzgeber am Ende praktikable Regelungen anbietet. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Uptloh/Essen. Im Sauenstall von Martin Roberg beherrscht ein strenger Zeitplan die Woche. Freitags werfen die Muttertiere ihre Ferkel, montags wird kastriert. Der Uptloher betreibt den Stall gemeinsam mit seinem Sohn René und drei Mitarbeitern. Noch dürfen sie betäubungslos schneiden – hinterher erhält das Tier ein Schmerzmittel. Ab 2019 ist es damit aber vorbei. Die betäubungslose Kastration wird gesetzlich untersagt. Doch was stattdessen erlaubt ist, wissen die Robergs und ihre rund 8000 Berufskollegen in Deutschland nicht. Noch immer nicht, denn dass die bisher übliche Methode verboten wird, ist bereits seit Jahren beschlossene Sache.