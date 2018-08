Gewerkschafter fühlen sich ausgeschlossen

Experte für Convenience: Die Firma Fleisch-Krone produziert in Essen. Foto: gy

Essen (gy). Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) wirft dem Essener Unternehmen Fleisch-Krone vor, es wolle verhindern, dass Gewerkschaftsvertreter mit Mitarbeitern über Probleme im Betrieb sprechen. Es hindere sie am Zutritt und verstoße damit gegen geltendes Recht, heißt es in einer Mitteilung. Fleisch-Krone wies die Vorwürfe zurück. Man beschäftige ausschließlich eigene Mitarbeiter und stelle auch keine Wohnungen zur Verfügung, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.