Polizei kontrolliert Einhaltung des Fahrverbots

Symbolfoto: Bänsch

Essen/Cloppenburg (ma). Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 34 Jahre alten Mann aus Essen zu fünf Monaten Haft verurteilt. Weil das Gericht davon ausging, dass der vorbestrafte Angeklagte nun nicht wieder straffällig wird, wurde die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Ein Polizeibeamter aus Essen soll nun darauf achten, dass der 34-Jährige sich nunmehr an die Regeln hält. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.