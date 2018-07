Kinder blicken hinter die DRK-Kulissen

Spannende Einblicke: Rettungssanitäter Markus Tapken erklärte den Kindern das Einsatzfahrzeug der DRK-Bereitschaft Essen. Foto: Clemens Sperveslage

Essen (spe). Sie sind auf vielen ortsansässigen Veranstaltungen dabei. Wenn sie mit Blaulicht und Martinshorn mit ihren Fahrzeugen unterwegs sind, ist ihre Hilfe gefragt, weil Menschen in Not sind. Wie oft sie Menschenleben gerettet haben, ist kaum bekannt.



Einen Einblick in ihre Arbeit gaben jetzt die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes in Essen. Etwa 40 Kinder warfen beim Besuch der DRK-Bereitschaft am Nadordster Weg einen Blick hinter die Kulissen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

