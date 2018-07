Achter Platz bei DM: Essener Bube sticht

Erfolgreich: Gustav Gravenhorst wurde Achter bei den Deutschen Skatmeistermeisterschaften und Verbandsmeister der Verbandsgruppe Weser-Ems, wie der Pokalinschrift zu entnehmen ist. Foto: gab

Von Gabriele Henneberg



Essen/Würzburg. „Das ist schon ein besonderes Gefühl, am Nachbartisch des deutschen Skatmeisters zu sitzen“, erinnert sich Gustav Gravenhorst. Bei den Deutschen Skatmeisterschaften, die jüngst in Würzburg stattfanden, hat sich der Essener aus einem Feld von 260 Teilnehmern auf den achten Platz gespielt . Zwei Tage Höchstkonzentration, zehn Stunden am Tag Kartenspiel, das müsse man erst mal aushalten, so Gravenhorst. Aber es hat sich gelohnt: Die ersten zehn Platzierten wurden mit einem Platz auf dem Siegertreppchen, einem Pokal und einer Geldprämie belohnt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.