Bevern: Strohballenmiete in Brand geraten

Foto: Sperveslage

Bevern (spe). Für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Essen kehrt keine Ruhe ein. Am Freitagabend musste die Wehr Bevern gegen 21 Uhr ausrücken, weil eine Strohballenmiete auf einem Feld an der Straße Up’n Felde in Brand geraten war. Die Kameraden waren mit rund 25 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Die ebenfalls alarmierte Essener Wehr musste nicht eingreifen. „Wir lassen das Feuer kontrolliert abbrennen und schützen die angrenzenden Bäume und umliegenden Flächen,“ hieß es voseiten der Einsatzleitung.