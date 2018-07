Autoaufbrüche in Essen: Verdächtiger in Haft

Symbolfoto: dpa

Essen/Quakenbrück (mab). Die Liste der Straftaten, die ein 27-Jähriger begangenen haben soll, ist lang: Fast 90 Autoaufbrüche, Wohnungseinbrüche, Körperverletzungen, Betrügereien und Drogendelikte werden dem Mann vorgeworfen. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Dem vorausgegangen waren monatelange Ermittlungen der Polizei in Cloppenburg, Quakenbrück und Bersenbrück.



Rückblick: Eine Serie von Autoaufbrüchen beschäftigte die Polizei. Der Täter hatte 65-mal in und um Quakenbrück zugeschlagen. Dazu kamen weitere 25 Autoaufbrüche in der Gemeinde Essen. Die Zunahme an Autoaufbrüchen veranlasste die umfangreichen Ermittlungen. Diese hätten am Ende auf die Spur des vorbestraften Mannes geführt, teilte die Cloppenburger Polizei am Donnerstag mit.



Nach intensiver Fahndung konnte der 27-Jährige durch Beamte der Polizei in Bersenbrück festgenommen werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Das Amtsgericht Bersenbrück erließ Haftbefehl. Die Ermittler haben bereits umfangreiches Diebesgut sichergestellt.

Nächster Artikel aus Essen:

12.07.2018 | Sieveke erlebt Holz als einen wunderbaren Werkstoff