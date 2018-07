Sieveke erlebt Holz als einen wunderbaren Werkstoff

Gekonnt: Mit seinen Werkzeugen setzt Hans-Joachim Sieveke Auskerbungen in das Holz. Foto: al

Von Alexandra Lüders



Quakenbrück/Essen. In ländlichen Gebieten werden derzeit zahlreiche Schützenfest gefeiert. Die Veranstaltungen, bei denen mit der Armbrust auf Holzadler geschossen wird, haben in den Regionen Artland und Oldenburger Münsterland eine lange Tradition. Im Vorfeld der Feste ist oft Hans-Joachim Sieveke gefragt. Der Quakenbrücker zählt zu den kreativen Adlerbauern und beherrscht somit eine handwerkliche Rarität. „Das Holz ein wunderbarer Werkstoff ist, durfte ich als Kind und Jugendlicher schon früh erfahren“, erzählt Jochen Sieveke. Die freuten sich, denn es gibt immer weniger Adlerbauer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.