Keine Atempause für die Feuerwehren

Foto: Sperveslage

Essen /Bevern (spe) Gleich vier Mal innerhalb von 24 Stunden wurden die Wehren aus Essen und Bevern zu Bränden alarmiert. Am Sonntag gegen 16.30 rückte die Wehr Essen zu einem Strohballbrand in den Ortsteil Brokstreek aus. Es brannte eine Strohballmiete in der gesamten Länge von etwa 50 Metern. Zu diesem Brand eilte die Wehr aus Bevern zu Hilfe. Die enorme Hitze des Feuers erschwerte massiv die Löscharbeiten. „Wir kommen langsam an die Grenzen unserer Leistungfähigkeit,“ so die Ortsbrandmeister Magnus Bäker von der Wehr Essen und Otto Tellmann von der Beverner Wehr. Beide Wehren verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf eine Baumreihe und auf andere Flächen. Im Einsatz waren fast 100 Einsaatzkräft und acht Fahrzeuge.