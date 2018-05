Essen will die Lange Straße selber anpacken

Auch ohne Fördermittel: Die Gemeinde Essen will die Lange Straße komplett umgestalten. Die ehemalige Bundesstraße soll einen Platzcharakter erhalten. Die Arbeiten sollen schnellstmöglich beginnen. Foto: Matthias Ellmann

Von Matthias Ellmann



Essen. Die Gemeinde Essen wird Teile der Dorferneuerung auch ohne Fördermittel stemmen. Darauf einigten sich die Mitglieder im Ausschuss für Planung und Bauen einstimmig. Zuvor hatte Bürgermeister Heiner Kreßmann bekannt gegeben, dass der Essener Antrag auf Förderung der geplanten Umgestaltung der Lange Straße vom Kreuzungsbereich Ahauser Straße bis einschließlich Lange Straße Hausnr. 7/10 abgelehnt worden sei. Erhofft hatten sich die Essener Fördermittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Daraus wird jetzt nichts. Uns wurde vieles in Aussicht gestellt“, meinte Bürgermeister Kreßmann und bezeichnete das Förderprogramm als „Papiertiger“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

