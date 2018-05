„BLOes Brothers Revue“ läutet Musikfest ein

Die Musiker sind in der Stadt: Über 1000 Aktive erwartet das Essener BLO zum Kreismusikfest. Foto: Clemens Sperveslage

Essen (spe).Über 1000 Musiker werden am Mittwoch und Donnerstag, 9. und 10. Mai, den Ort Essen bevölkern. Dort richtet das Blasorchester Essen (BLO) das 69. Kreismusikfest des Kreismusikverbandes Cloppenburg aus. Schon seit Wochen bereiteten sich das BLO und Jugend-BLO auf das musikalische Großereignis vor, das das Orchester am Mittwochabend von 19 bis 21 Uhr mit einer musikalischen Revue zum Film „Blues Brothers“ einläutet. Nach der „BLOes Brothers Revue“ durch das BLO steigt mit der bekannten Live-Band „Free Steps Orchestra“ die Vorabendparty im Festzelt an der Quakenbrücker Straße. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.