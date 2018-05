Siedlerfest wieder ein Zuschauermagnet

Geschicklichkeit gefragt: Beim Spiel ohne Grenzen mussten die Mannschaften kuriose Aufgaben bewältigen. Foto: Sperveslage

Von Clemens Sperveslage



Essen. Auch die zweite Auflage des Siedlerfestes der Siedlergemeinschaft Hülsenmoor erwies sich erneut als Zuschauermagnet. „Nach der großen Resonanz auf die erste Veranstaltung vor zwei Jahren wurde immer wieder gefragt, wann es das nächste Siedlerfest geben wird. Da­raufhin hat sich der Vorstand der Siedlergemeinschaft in mehreren Sitzungen mit der Organisation befasst", erklärten der Vorsitzende Christian Kaarz und sein Stellvertreter Günther Flerlage bei der Begrüßung.