Brand: Bushaltestelle in Essen völlig zerstört

Symbolbild: dpa

Essen (mt). Am späten Montagabend geriet gegen 23 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Bushaltehäuschen in Essen, Löninger Straße, in Brand. Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Essen, die mit fünf Fahrzeugen und etwa 20 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Das Bushaltehäuschen wurde vollständig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (05434-3955) entgegen.