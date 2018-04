Tischler sperrt Einbrecher ein

Symbolfoto: dpa

Essen (mab). Ein Einbruch in einer Tischlerei hat in der Nacht zu Samstag einen großen Polizeieinsatz in Essen ausgelöst. Wie die Polizei dazu erklärte, ging gegen 2 Uhr ein Notruf bei der Polizei ein. Am Telefon: der Inhaber der Tischlerei. Er hatte bemerkte, dass sich zwei Männer Zutritt zu seinem Betrieb an der Lüscher Straße verschafft hatten.



Die Polizei schickte sofort mehrere Streifenwagen los. Der Tischer und sein Bruder konnten zwischenzeitlich einen Täter in einem Raum einsperren. Dort blieb der Mann bis zum Eintreffen der Beamten gefangen. Er wurde festgenommen. Der Komplize konnte allerdings flüchten. Polizisten mehrerer Dienststellen wurden zur anschließenden Fahndung in Essen als Unterstützung angefordert. Auch Polizeihunde nahmen die Fährte auf - allerdings bislang ohne Erfolg.



Nun werden Zeugen gesucht, die sich an die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 wenden können.