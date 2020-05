Erheblicher Sachschaden nach Unfall

Foto: Vorwerk

Westeremstek (erk). Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand am Mittwoch gegen 8.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Westeremstek. Wie ein Augenzeuge berichtet, befuhr der Fahrer eines Transporters die Westeremsteker Straße und überquerte die Alte Bundesstraße, ohne nennenswert langsamer zu werden, obwohl ein Stopp-Schild die Vorfahrt regelt. Eine aus Richtung Cloppenburg kommende Frau versuchte noch, mit ihrem BMW zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Der Transporter schleuderte auf den Radweg und blieb dort auf der Seite liegen. Der Fahrer konnte mit Unterstützung von Ersthelfern aus dem Renault klettern. Er und auch die Fahrerin blieben unverletzt.

