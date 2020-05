Alte Aufsätze schlummern auf dem Dachboden

Zeitreise: Agnes, Peter und Heinz Dwertmann (von links) stöbern durch die Diktate. Viele der Ausfsätze wurden in einer sehr sauberen Schrift geschrieben, auf die heute so mancher Schüler zu Recht stolz wäre. Damals reichte es nur für eine „4“. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Halen. „R“. Wie Rätsel. Zumindest steht man in Halen gerade vor der Frage, wer dieser „R“ ist, der alle Aufsätze und Diktate unterschrieben hat, die kürzlich in dem Kirchdorf aufgetaucht sind. Bei Bauarbeiten ist man auf einen alten Lederkoffer gestoßen, in dem Dutzende Schulhefte lagen.

Viele sind noch in gutem Zustand, obwohl sich die Schreiber über Mieze, die eine Maus fängt, vor rund 60 Jahren Gedanken gemacht haben. Andere sind von kleinen Nagern zerfleddert worden, aber sie geben den Einblick in eine längst vergessene Schulzeit. Damals, als man „Schreiben nach Gehör“ ganz offensichtlich noch nicht kannte und die Schrift einen guten Teil der Note ausmachte. „Heute kaum vorstellbar, dass das eine ,4‘ sein soll. Das wäre bestimmt eine glatte ,2‘“, meint Heinz Dwertmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 06. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.