Terminkalender sind auf Wochen gefüllt

Lang vermisster Besuch: Kurz vor der coronabedingten Schließung war die Kundin das letzte Mal im Salon von Christian Büssing (links) und genießt die Behandlung durch Auszubildende Sarah sichtlich. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Bühren. Einen Friseurtermin in diesen Tagen zu bekommen, ist nicht ganz einfach. Einen Pressetermin mit einem Friseur aber auch nicht. „Am Donnerstag“, heißt es in dem einen Geschäft, „nächste Woche“ in dem anderen, während am Telefon im Hintergrund hektisches Treiben zu hören ist. An Arbeit mangelt es nicht. Da mutet der Salon von Christian Büssing in Bühren geradezu als Oase der Ruhe und Entspannung an.

„Wir haben uns gut auf die Situation vorbereitet und unsere Kunden auch. Alle kommen mit Mundschutz“, erklärt der Meister im MT-Gespräch. Anstrengender sei es, selber den kompletten Tag mit Bedeckung auf Mund und Nase zu arbeiten. Deshalb hat Büssing auch Visiere bestellt, unter denen man besser atmen kann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 05. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.