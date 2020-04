Pfarrhaus dem Endboden gleichgemacht

Ein Haufen Schutt bleibt übrig: Das alte Pfarrhaus ist binnen drei Tagen abgetragen worden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Emstek. Die Abrissbagger in der Gemeinde Emstek bekommen in diesen Wochen keine Verschnaufpause. Jüngstes Projekt ist in dieser Woche die neue Kindertagesstätte im Dreiländereck Hoheging, Kellerhöhe und Bürgermoor. Auf Emsteker Grund wird derzeit das alte Pfarrhaus dem Erdboden gleichgemacht und sortenrein entsorgt. Unter kirchlicher Trägerschaft und mit finanzieller Beteiligung der Stadt Cloppenburg sowie der Gemeinden Emstek und Garrel wird dort im kommenden Sommer die neue Kita bezogen. Wenn es keine unvorhergesehenen Überraschungen gibt.

Schon am Montag werden die Vorarbeiten für die Bodenplatte erledigt. „Wir haben einen strammen Zeitplan“, sagt Pfarrer Dr. Dirk Költgen im Gespräch mit dieser Zeitung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.