Unfall auf der A1: Reifen platzt bei 200 km/h

Foto: Autobahnpolizei Ahlhorn

Emstek (mab).Bei einem Unfall auf der A1 bei Emstek ist am Samstagabend ein 50-Jähriger zum Glück unverletzt geblieben. Allerdings entstand ein hoher Sachschaden - denn der Wagen des Mannes aus Neuss ist nicht gerade billig.



Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn am Sonntag mitteilte, war der 50-Jährige mit seinem Aston Martin Vantage in Richtung Osnabrück unterwegs. Bei rund 200 Stundenkilometern platzte plötzlich der rechte Hinterreifen des Sportwagens. Der Fahrer verlor die Kontrolle am Steuer. Der Aston Martin streifte erste die Mittelschutzplanke und schleuderte über alle drei Fahrspuren gegen die Außenschutzplanke. Das Cabrio kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 82.000 Euro.