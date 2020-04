Aloys Deeken hat Vertrautes im Gepäck

Musiker aus Leidenschaft: Aloys Deeken hat vor dem „Haus Margaretha“ Platz genommen und mit bekannten Stücken seine Zuhörer an die Fenster gelockt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Emstek. Fast regungslos sitzt Aloys Deeken auf der Bank am Emsteker Seniorenzentrum. Den leeren Notenständer vor und seinen Instrumentenkoffer neben sich platziert. Ein paar schon etwas vergilbte Noten liegen links von ihm. Fünf Minuten vor der Zeit hat er dort Platz genommen und die sechs Glockenschläge von St. Margaretha sind sein Startsignal. Pünktlich um 18 Uhr setzt der 89-Jährige seine Trompete an und „Amazing Grace“ erklingt.

Die Musik war schon immer Teil seines Lebens. Über 70 Jahre hat er aktiv im Blasorchester Emstek gespielt und sich erst in jüngster Zeit als bis dahin verlässlicher Aktivposten von den Proben und Auftritten zurückgezogen.