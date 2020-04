56-Jähriger wird von Auto erfasst

Foto: Nonstopnews

Hoheging (mt). Schwerer Verkehrsunfall auf der B213: Eine 19-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg war am Mittwoch gegen 22.15 Uhr auf der B213 in Richtung Cloppenburg unterwegs. Etwa 500 Meter nach der Einmündung in den Birkenweg erkannte sie plötzlich einen Fußgänger auf der Fahrbahn, dem sie nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 55-jährige Mann aus Hoheging schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Fußgänger alkoholisiert gewesen sein könnte. Zudem soll er zuvor ein paar Stangen Rhabarber von einem Feld geklaut haben. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und sicherten die Unfallstelle ab. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Versorgung des Verletzten und verbrachten ihn ein Krankenhaus. Die 19-Jährige erlitt einen Schock. Zur Versorgung des Verletzten und zur Unfallaufnahme wurde die B213 bis 23.57 Uhr voll gesperrt.