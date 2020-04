Vorerst schwitzen nur die Bauarbeiter

Sortenrein zerlegt: Der Abrissbagger hat bereits einen Teil der alten Sporthalle zurückgebaut. Vom Fortschritt machten sich gestern Bürgermesiter Michael Fischer (von links), Erster Gemeinderat Reiner kleine Holthaus, SVE-Vorsitzender Andreas Mählmann und Bauamtsleiter Franz-Josef Rump ein Bild. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Emstek. Die Aula der Grundschule ist gerade erst dem Erdboden gleich gemacht, da folgt schon das nächste Abrissprojekt in Emstek. Seit dieser Woche wird die alte Sporthalle am Schulzentrum abgetragen, um Platz für einen kleineren Neubau zu machen.

„Wir setzen alle geplanten Maßnahmen um, um auch die Wirtschaft zu fördern“, sagte Emsteks Bürgermeister Michael Fischer gestern bei einem Ortstermin. Und dies, obwohl für den Sporthallenneubau keine Fördermittel fließen werden. An den Gesamtkosten von 2,8 Millionen Euro beteiligt sich der Emsteker Sportverein mit gut 200000 Euro, da er einen Teil der sechs Umkleidekabinen übernimmt. Gerne hätte man auch die VW-Milliarde in Anspruch genommen, doch aus den Strafzahlungen, die der Wolfsburger Autobauer im Zuge des Dieselskandals leisten musste, gibt es kein Geld. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

