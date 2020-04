Prenger übernimmt Vorsitz von Jonas

Auf Distanz eng verbunden: Heinz Prenger (links) ist neuer Vorsitzender der Stiftung „St.-Antonius-Stift“. Zum Stiftungsvorstand wurde Hermann Schröer (Mitte) berufen. Pfarrer Ludger Jonas bleibt Mitglied des Stiftungsrates. Foto: Annette Richter

Von Thomas Vorwerk

Emstek. Wechsel an der Spitze des St.-Antonius-Stifts in Emstek. Mit der Genehmigung der neuen Satzung gibt Pfarrer Ludger Jonas den Vorsitz der Stiftung an Heinz Prenger ab. Die Mitglieder des Kuratoriums haben sich nach intensiver Beratung zum Jahreswechsel eine neue Satzung gegeben, nachdem Weihbischof Wilfried Theising dazu die erforderliche kirchenoberliche Genehmigung erteilt hat.

Ziel der neuen Satzung ist, die Strukturen innerhalb der Stiftung neu zu regeln, wozu insbesondere die Aufsichtsaufgaben in dem Gremium gehören. Das Kuratorium, das bisher in der Vertretung für die Stiftung abschließend handelte, ist durch einen Stiftungsvorstand ersetzt.