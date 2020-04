Schreiben nach Gehör stößt auf taube Ohren

Studie bestätigt visuelles Training

Kennt die Fallen: Gerda Marie Knagge war lange Lehrerin und weiß, wo die Schüler ihre Schwächen haben. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Schneiderkrug. Gerda Marie Knagge hat noch nie an ihrer Methode gezweifelt, rechtschreibschwachen Schülern ihre Fehler abzugewöhnen. Jetzt hat sie ihre eigenen Erfahrungen mit einer Studie, die an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg erstellt wurde, untermauert. Nächster Schritt wird sein, die Ergebnisse wissenschaftlich zusammenzufassen, um sie zu veröffentlichen und in letzter Konsequenz einen Verlag zu gewinnen. „Es ist der letzte Meter, der noch fehlt."