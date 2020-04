B 72 ab Sommer für Monate gesperrt

Schwerlastverkehr wird über A 1, A 29 und B 213 geleitet / Ecopark bleibt von Osten aus weiterhin erreichbar

Viel Verkehr: Die E233 ist eine stark frequentierte Achse zwischen den Niederlanden und der Autobahn 1. Da bleiben Schäden nicht aus, die im Bereich der Gemeinde Emstek ab Sommer repariert werden sollen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. In diesem Sommer werden sich die Autofahrer rund um Emstek auf einige Behinderungen einstellen müssen. Die Bundesstraße 72 wird zwischen den Anschlussstellen Emstek-Ost und dem Industriezubringer in Emstekerfeld erneuert und muss dafür voll gesperrt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

