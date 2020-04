April 1945 ist geprägt von Überfällen und Plünderungen

Von der Besetzung bis zum Kriegsende am 8. Mai 1945 / 32 Familien gelten in Emstek als brandgeschädigt

Wehrmachtsbaracke als Flüchtlingsunterkunft: Diese stand an der heutigen Mozartstraße in Emstek kurz hinter dem Hof Schröder. Foto: Archiv

Von Markus Meckelnborg



Emstek. Sonntag, 15. April 1945: Der katholische Gottesdienst in Emstek fällt nicht aus, obwohl die Front erst wenige Kilometer Richtung Osten vorgerückt war. Allerdings wird es den Einwohnern aus Garthe verboten, nach Emstek zur Kirche zu kommen. Während des Durchzuges der Front verzeichnet die Gemeinde Emstek die schwersten Schäden in Westeremstek. Etliche Gebäude brennen nieder. Pferde, Milchvieh, Rinder, Schweine und Schafe fallen den Flammen zum Opfer. Mobiliar und landwirtschaftliche Maschinen werden zerstört.