Jede Geschichte hat eine Portion Sina

Emstekerin steht seit drei Jahren als Poetry-Slammerin auf der Bühne

Vielseitig talentiert: Sina Krause spielt Klavier und Saxofon, kickt gerne und schauspielert. Seit drei Jahren gehört Poetry Slam zu ihren Leidenschaften. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Im „Nochtspeicher“hätte Sina Krause am Dienstag auf der Bühne stehen und um die Gunst des Publikums werben sollen, denn für den Dienstag-Slam hatte die Emstekerin einen Startplatz bekommen. Doch auch diese Veranstaltung ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen und jetzt hofft die 20-Jährige, beim „Freigesprochen“ – ebenfalls in Hamburg – im Mai dabei zu sein. Seit drei Jahren ist sie vom Poetry-Slam fasziniert und war bislang aber eher in der Region zu sehen. Das MT-Portrait lesen Sie in der Ausgabe am 3. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.