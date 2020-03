Verkaufswagen sind schwer gefragt

Brot- und Buttergeschäft: Angelika Bohmann hat die Warenausgabe bis auf ein kleines Fenster mit Folie abgeklebt. Ihre Kunden haben Verständnis. Foto: Georg Meyer

Von Thomas Vorwerk



Emstek/Cappeln. In Ahlhorn hätte die Fahrt für Georg Koopmann vor wenigen Tagen zu Ende sein sollen. Großenknetens Bürgermeister Thorsten Schmidtke höchstpersönlich wollte dem Emsteker die Tour mit seinem Verkaufswagen untersagen. „Wie soll das gehen? Ich habe 70 Kunden im Alter zwischen 70 und 100 Jahren, die müssen doch versorgt werden“, sagt Koopmann im Gespräch mit der MT.



Eine Rückfrage beim Landkreis in Wildeshausen klärte die Situation für ihn. Er darf weiterfahren. Für Bürgermeister Schmidtke war es eine schwierig zu bewertende Situation gewesen. Über mangelnde Umsätze kann Koopmann sich in diesen Tagen nicht beklagen.