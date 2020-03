Gärtnereien stehen in den Startlöchern

Hofft auf ein Ende der Sperrzeit: Stefan Meyer zwischen den Geranien, die in wenigen Wochen in den Verkauf gehen sollen. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Bühren. Das große Klagelied mag Stefan Meyer nicht anstimmen – noch nicht. Der Gärtnermeister hat trotz Corona-Krise gut zu tun und dass die Laufkundschaft aktuell wegbricht, bereitet ihm momentan kein Kopfzerbrechen. Stiefmütterchen und Hornveilchen sind noch vor der verordneten Schließung gut nachgefragt gewesen und die Balkonkästen der Kunden stehen bereits in seinem Gewächshaus und warten darauf, bepflanzt zu werden.



Länger als vier Wochen sollte die Sperre der Gartenmärkte aber nicht dauern, denn dann kann er einen guten Teil seiner Pflanzen gleich auf den Komposthaufen werfen. Hol- und Bringdienste sollen den Schaden in Grenzen halten.