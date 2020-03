Romane werden an die Haustür geliefert

Spiele, DVDs und Tonies stellen die Helfer der Bücherei zusammen und bringen sie zu den Kunden

Auftrag erfüllt: Die erste Bestellung ist gestern per E-Mail eingetroffen. Büchereileiterin Ulla Moormann sorgt dafür, dass der Lesestoff in der Gemeinde auch in Krisenzeiten nicht ausgeht. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. „Da scheint mir ein Mädchen im Haus zu wohnen“, meint Emsteks Büchereileiterin Ulla Moormann. Sie hat soeben eine Mail bekommen mit Bücherwünschen, darunter auch einige Pferdebücher. Zielsicher geht sie zum entsprechenden Regal und stellt die Lieferung zusammen. Die Bücherei Emstek hat, genau wie viele weitere Einrichtungen, bis auf Weiteres geschlossen. Keine Ausleihe, aber auch keine Rückgabe ist möglich. Nun hat sich das Team der Bücherei gefragt, ob es eine alternative Möglichkeit gibt, ihre Leser zu erreichen. „Wir haben uns überlegt, eine Fernleihe einzurichten“, teilt Ulla Moormann mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 23. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.