„Ohne Erntehelfer bleiben die Regale leer“

Wolfgang Mählmann sieht die Corona-Entwicklung kritisch und fordert die Politik dringend zum Handeln auf

Sorgt für ein volles Angebot: Der Gemüsebaubetrieb Mählmann in Siehenfelde bestückt mit seinen Produkten die Gemüseabteilungen diverser Supermarkt- und Discounterketten. Die aktuelle Situation stellt die Verantwortlichen allerdings vor Herausforderungen. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Siehenfelde. Studenten, Arbeitslose oder Flüchtlinge als Erntehelfer? Davon hält Wolfgang Mählmann nichts. Der Geschäftsführer des gleichnamigen Gemüsebaubetriebs in Siehenfelde in der Gemeinde Cappeln hat dazu entsprechende Erfahrungen gemacht. „Das Thema hatten wir vor



15 Jahren auch schon mal. Das hat nicht funktioniert und wird in 50 Jahren nicht funktionieren“, schreibt er auf Nachfrage in einer E-Mail an die Redaktion.



Man habe sich an Verbände und Politik gewandt und über die aktuelle Lage informiert und sensibilisiert. Zwar habe man Gehör gefunden, aber bisher keine Lösungen präsentiert bekommen.