Corona beschleunigt Ratssitzung gewaltig

Emsteker Haushalt wird ohne jede Diskussion verabschiedet

Platz gelassen: Da sich mehrere Ratsvertreter entschuldigt hatten, konnten die verbliebenen Mandatsträger ein wenig auseinanderrücken. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Eine solche Ratssitzung hat es in Emstek noch nicht gegeben. Trotz der Corona-Krise musste der Haushalt beschlossen werden, um handlungsfähig zu bleiben, und das ging nur mit persönlicher Anwesenheit. Einigen Absagen zum Trotz, war das Gremium beschlussfähig und die Frauen und Männer nutzten das weite Rund, um im Rahmen der Möglichkeiten auf Abstand zu gehen, nachdem es am Eingang bereits die Möglichkeit zur Handdesinfektion gegeben hatte. Redebeiträge gab es keine, Nachfragen ebenfalls nicht. In Rekordzeit wurde die Tagesordnung abgehandelt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.