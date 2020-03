Methode ist bei Tier und Mensch identisch

Das Labor „AniCon“ ist im Veterinärbereich zu Hause und hat einen Test auf den neuen Coronavirus entwickelt

Eigenkreation: Für die Entwicklung des Tests haben die „AniCon“-Mitarbeiter in der Gemeinde Emstek auf eine international verfügbare Datenbank zugegriffen. Foto: Anicon

Von Thomas Vorwerk



Höltinghausen/Drantum. Hab ich Grippe oder ist es doch eine Infektion mit dem Coronavirus? Dafür gibt es Tests, und ein Engpass an diesen Sätzen ist nicht zu befürchten, meint Martin Liman aus der Geschäftsführung der Firma „AniCon“ in Höltinghausen. „Wir können 50000 Tests pro Woche herstellen“, erklärte er gestern im Gespräch mit der MT. In dem vor 15 Jahren gegründeten Unternehmen, das seinen Schwerpunkt im Veterinär-Bereich hat, ist ein Test entwickelt worden, der in der kommenden Woche auf den Markt kommt. Produziert wird er im Ecopark in Drantum. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.