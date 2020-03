Bei Überbuchung entscheidet das Los

Angebote des Jufos in Emstek waren 2019 stark gefragt

Gefragte Anlaufstelle: In der Ferienbetreuung nahmen zwölf bis 34 Kinder an den Angeboten teil.Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Das Jugdenforum (Jufo) in Emstek ist auch ein Opfer der Corona-Krise geworden. Bis auf Weiteres bleibt die Einrichtung geschlossen (die MT berichtete). Eine Vorsichtsmaßnahme, die zahlreiche Kinder und Jugendliche betrifft, denn über mangelnden Zuspruch kann man sich im Jufo nicht beklagen, zumal die Wintermonate naturgemäß stärker frequentiert sind, als die Sommerferien. Unabhängig von der aktuellen Lage möchte Jufo-Leiterin Franziska Diekmann intensiver in die Werbung einsteigen und besonders an der Oberschule die Jugendlichen mobilisieren, wie sie in ihrem Jahresbericht jüngst dem Ausschuss für Familie, Jugend und Sport vorstellte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Emstek:

16.03.2020 | Umrüstung ist in der Regel kostenlos