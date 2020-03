Umrüstung ist in der Regel kostenlos

Kleines Teil, große Wirkung: Solche Brennerdüsen tauscht EWE Netz häufig für das H-Gas aus. Foto: EWE

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Die Bauarbeiten an der Erdgashochdruckleitung in der Gemeinde Emstek sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein (die MT berichtete). Grund für die Maßnahme ist die Umstellung von L- auf H-Gas, was aber nicht nur Auswirkungen auf das Leitungsnetz hat, sondern auch auf die Endgeräte im Landkreis, wie die EWE auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt. Der Energieversorger habe bereits die ersten Haushalte im Landkreis Cloppenburg angeschrieben, heißt es.



Über 60000 Erdgasgeräte hat EWE Netz bislang bereits für H-Gas fit gemacht. „Aus unserer bisherigen Projekterfahrung können wir sagen, dass wir über 98 Prozent aller Geräte an das H-Gas anpassen können“, so Niels Neunaber, Technischer Koordinator für das Projekt bei EWE Netz. Brennwertgeräte, die 25 Jahre und älter sind können gegebenenfalls nicht mehr umgestellt werden. Dann müssen die Besitzer auf eigene Kosten für Ersatz sorgen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.