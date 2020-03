Belastungen so individuell wie jedes Kind

Früher im Mittelpunkt, aber seit ein paar Monaten lieber alleine: Wenn solche Veränderungen auftreten, kann mehr dahinter stecken. Die Schulsozialarbeiter gehen dem nach. Symbolfoto: Thomas Vorwerk

Emstek. Lena ist eigentlich ein richtig lebhaftes Mädchen, tobt gerne über den Pausenhof und spielt mit ihren Schulkameraden. So war es zumindest bis vor wenigen Wochen. Jetzt sucht sie sich nach dem Pausengong eine ruhige Ecke, um möglichst allein zu sein. Und Leon? Ein Musterschüler war der Drittklässler bis vor Kurzem. Doch plötzlich ist er schnell gereizt, wütend und sogar aggressiv.



Zwei fiktive Beispiele, aber so ähnlich kann man es sich vorstellen, wenn Lehrer merken, dass mit ihren Schülern etwas nicht stimmt. Dann wird an den Grundschulen der Gemeinde Emstek in der Regel die Schulsozialarbeiterin herangezogen und das kommt nicht selten vor, wie Nadine Meyer jüngst im Schulausschuss erklärte. „42 Kinder und in der überwiegenden Zahl der Fälle auch deren Familien wurden mit mindestens drei Einheiten betreut", berichtete sie den teils erstaunt zuhörenden Ausschussmitgliedern.