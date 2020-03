Gelbe Tupfer ins regnerische Grau gesetzt

Handels- und Gewerbeverein Emstek lockte mit einem vielfältigen Programm zum Forsythien-Sonntag in den Ort

Vorlesezeit im Zirkuswagen: Büchereileiterin Ulla Moormann hatte verschiedene Märchen im Gepäck und ein aufmerksames Publikum. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Am Engagement der Veranstalter hat es mit Sicherheit nicht gelegen, dass der Forsythien-Sonntag in Emstek nicht zu dem riesigen Magneten wurde, der er bei besserem Wetter zweifellos gewesen wäre. Aber der zeitig einsetzende Regen hielt viele Besucher davon ab, den Weg durch die Hauptschlagader des Ortes zu suchen. Dabei war durchaus Gelegenheit, dem Wetter auszuweichen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.