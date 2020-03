Gas-Umstellung bahnt sich unterirdisch an

Die Tiefbauarbeiten in Emstek sind inzwischen abgeschlossen. Foto: © EWE Netz

Emstek (mt). Der aktuelle Bauabschnitt verbindet die vorhandenen Gashochdruckleitungen im Bereich der Straßen „An den Riehen“ und „Zum Gogericht“. Die Stahlleitung mit einem Durchmesser von 200 Millimetern ist für den Betrieb mit bis zu 84 bar ausgelegt. Die Leitung ist in einem Schutzstreifen verlegt, der nicht bebaut werden darf. Ende März werden in Emstek die Bauarbeiten für die neue Erdgashochdruckleitung abgeschlossen. Seit Ende September baut die EWE Netz das 1,6 Kilometer lange Teilstück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.