Splittergruppe erinnert an gute alte Zeiten

Am Schlagzeug: Oliver Slak hat den Song mit Michael Sander 2004 eingespielt. Einige Male wurde „Werder Bremen“ auch Live aufgeführt. Foto: © DKK

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Das Wunder von der Weser scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Der vorletzte Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga und das Aus im DFB-Pokal am Mittwoch lassen die Anhänger der Bremer nicht übermäßig jubeln – das war auch schon mal anders.



Angetrieben von der Euphorie einer frisch gewonnenen Meisterschaft haben sich die Werder-Fans Michael Sander und Oliver Slak aus Emstek 2004 zusammengesetzt und ein Lied komponiert, das aktuell wieder im Internet Kreise zieht. Das Video ist bei Facebook unter „Die kleinen Konsumenten" zu finden.