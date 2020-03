Hauch von Hollywood in Höltinghausen

Theaterverein feiert Premiere beim Chaos in der Pension Laubenpieper

Lacher garantiert: Mit Wortwitz, Pointen und ganz eigenen Kostümen feierte der Theaterverein Höltinghausen eine gelungene Premiere. Foto: Rita Wilken

Höltinghausen (mt). Vorhang auf hieß es beim Theaterverein Höltinghausen: Die plattdeutsche Komödie „Pension Hollywood“ feierte am Dienstag im „Dat Holtinghus“ Premiere. Die nächsten Vorstellungen finden an den Samstagen 7., 14., 21. und 28. März, jeweils um 19.30 Uhr, statt. Neu ist eine weitere Vorstellung am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr. Eintrittskarten dafür gibt es jeweils an der Abendkasse. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.