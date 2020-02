Reise nach Hannover dämpft Hoffnungen

Gesprächsbereit: Staatssekretär Frank Doods (vorne, Zweiter von rechts) empfing die Gäste aus Großenkneten und Emstek. Mit dabei auch die Landtagsabgeordneten Christoph Eilers (vorne, Dritter von rechts) und Karl-Heinz Bley (rechts). Foto: © Bley

Von Thomas Vorwerk



Hoheging/Hannover. Die Dorfgemeinschaft Hoheging, Kellerhöhe, Bürgermoor (HoKeBü)bleibt in Sachen Grundwasserförderung am Ball. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hatte bei seinem Besuch vor einem Jahr weitere Unterstützung zugesagt, indem er Gespräche vermittele. Jetzt hatten die Vertreter aus dem Landkreis Cloppenburg Gelegenheit, in Hannover vorzusprechen.



Ziel der Dorfgemeinschaft ist weiterhin, die Wasserentnahme durch den Oldenburgisch- Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) auf ein natur- und umweltverträgliches Maß zu reduzieren. Die Forderungen nach einer schnelleren Konfliktlösung verhallten allerdings in Hannover. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 27. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.